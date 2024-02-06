Помідори належать до найбільш популярних культур овочевого вирощування, і їх часто саджають за допомогою розсади. Важливо точно визначити оптимальний час для висіву томатів, щоб уникнути затримок або недопущення переростання саджанців перед тим, як їх пересадити в теплиці, парники або на відкритий ґрунт.В які дати в лютому та березні це краще зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler).У матеріалі використані дані з сайтів Квіткаіфо та інші.Коли саджати насіння в грунтТерміни посадки помідорів на розсаду визначаються зазвичай з останніх днів лютого до кінця квітня, або трошки пізніше, якщо сієте їх на відкритий ґрунт. Сорти можуть мати вказівки виробника щодо оптимальних дат посіву. Якщо ви плануєте садити у відкритий ґрунт, тоді насіння слід сіяти у середині березня.Загалом, від моменту висіву насіння до висадки розсади мине 52-58 днів. Точну дату можна обирати залежно від цього терміну і погодних умов, таких як готовність ґрунту.Важливо не сіяти насіння занадто рано, оскільки переросла розсада може виявитися слабкою.Для забезпечення здоров’я і потужності розсади надайте їй достатньо світла та оптимальну температуру. Деякі рекомендації включають обприскування рослин водою, хоча помідори не люблять повітряну вологу, тож встановлення зволожувача повітря може бути ефективнішим рішенням.Найкращі дати для посіву насіння томатів у 2024 роціу лютому – 2, 3, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 29;у березні – 1, 2, 13, 14, 18, 19, 27, 28, 29;у квітні – 10, 11, 14.Читайте також, як та коли саджати вдома розсаду полуниці, щоб рослина була міцною та урожайною.Читайте також, коли можна квасити капусту в лютому 2024 року.