Держсекретар США Ентоні Блінкен вшосте з початку війни між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС здійснив візит на Близький Схід. Зазначається, що дипломат уже зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Блінкен та принц обговорили регіональну координацію для досягнення закінчення кризи в Ізраїлі. У ході переговорів держсекретар США наголосив на важливості вирішення гуманітарних потреб у Секторі Газа та запобігання подальшому розповсюдженню конфлікту.Пропозиція про припинення вогню, передана ХАМАС минулого тижня катарськими та єгипетськими посередниками, чекає на відповідь від бойовиків, які кажуть, що хочуть отримати додаткові гарантії, що це покладе край чотиримісячній війні.Високопосадовець США сказав журналістам під час польоту до столиці Саудівської Аравії, що м’яч зараз на боці ХАМАС: "Неможливо сказати, чи досягнемо ми прориву, і коли ми досягнемо прориву".Зазначається, що Блінкен також прагне заручитися підтримкою планів США щодо того, що буде після перемир’я: відновлення та управління Сектором Гази, створення палестинської держави, а також нормалізації відносин арабських країн з Ізраїлем.Що передувалоРаніше повідомлялося, що Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен готується найближчим часом відвідати Ізраїль. Це буде його шостий візит із початку війни між Тель-Авівом та ХАМАСом.На початку січня, Блінкен під час візиту до Ізраїлю висловив стурбованість "постійними" повідомленнями про ізраїльські удари, які потрапляють або в гуманітарні об’єкти, або призводять до загибелі великої кількості цивільних осіб. Водночас, США та Ізраїль налагодили переговорний канал для обговорення подробиць інцидентів у Секторі Газа.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.