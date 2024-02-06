Російські загарбники обстріляли Херсон з тимчасово окупованного лівобережжя Дніпра. Внаслідок атаки загинули четверо людей.Про це заявив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.За його словами, сьогодні після 12:00 російські окупаційні війська обстріляли Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучання ворожих снарядів у середмісті виникла пожежа. На місці виклику рятувальники виявили тіла двох чоловіків.При цьому Мрочко додав, що наразі інформація уточнюється. Оновлено: 13:09Внаслідок обстрілу також одна людина дістала поранення. Їй надається медична допомога.Оновлено: 13:27Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через артилерійський удар травми, несумісні з життям, отримала 66-річна жінка. На момент обстрілу вона перебувала на вулиці. Своєю чергою, очільник МВС України Ігор Клименко повідомив про загибель чотирьох людей. "Всього російський обстріл забрав життя 4 місцевих мешканців. Ще одна людина травмована", – заявив він. За словами Мрочко, четвертим загиблим є чоловік 60 років. Він отримав травми, не сумісні з життям.

Фото: обстріл Херсону (t.me/phogovua)Ситуація на лівому березі Херсонської областіВосени минулого року стало відомо, що українські воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема на плацдармі в районі населеного пункту Кринки.У Генштабі пояснили, що ЗСУ хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних. Спікер оборони півдня Наталія Гуменюк наголошувала, що робота на лівому березі продовжується.Військові експерти припускають, що наступальні можливості російських військ на лівому березі Херсонської області обмежені. Причиною є слабка підготовка та координація загарбників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.