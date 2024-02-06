Україна розраховує, що ЄС у найкоротший термін збільшить постачання артилерійських снарядів. Є конкретне розуміння, що і як потрібно робити.Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу МЗС."Ми проговорили шляхи, яким чином Європейський Союз може збільшити постачання артилерійських снарядів до України в необхідній кількості", – сказав Кулеба на прес-конференції з португальським колегою Жуау Гомешем Кравіньйо, який перебуває з візитом в Україні.Як зазначив Кулеба, є конкретне розуміння, що і як потрібно робити. Він привітав активну позицію Євросоюзу в пошуку цих рішень."Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій чекають на це рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка посприяє тому, щоб якнайбільше артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапили до України", – наголосив Кулеба.Снаряди для УкраїниНагадаємо, у березні 2023 року ЄС пообіцяв передати Україні мільйон артилерійських снарядів упродовж одного року.Як заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, до березня 2024 року Україна отримає 524 тисячі снарядів. Це 52% від поставленої мети.Єврокомісар із внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон раніше заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС становитиме понад мільйон артилерійських снарядів.Для закупівлі снарядів Європа може звернутися до компаній Південної Кореї, Туреччини та Південної Африки.