Сьогодні, 6 лютого, в Україні буде вогко, вітряно, але тепло. Водночас до 13 лютого в Україну прийдуть дікілька хвиль потепління та похолодання.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.Погода на сьогодні"Найтепліше – на заході, південному заході та в південній частині, до +8….+13 градусів, а на півдні Одеської області до +15 градусів. У більшості областей вдень очікується +3…+8 градусів. Лише свіжіше на північному сході та крайній півночі, від -1…+3 градусів", – розповіла вона.За словами синоптика, дощ та мокрий сніг пройдуть сьогодні у більшості областей."Хіба в денні години у східній частині, на заході, в Одеській області, на Полтавщині, Вінниччині та в Криму опади малоймовірні. Вітер буде західний, рвучкий, часом до штормових поривів", – додала синоптик.У Києві будуть сьогодні дощ, місцями з мокрим снігом. Західний вітер поривчастий, вдень +3 градуси.Погода в Україні до 13 лютого7 лютого, за даними Діденко, трохи підскочить температура повітря, а 8-9 лютого похолоднішає на 2-5 градусів."А впродовж 10-13 лютого, за попередніми прогнозами, очікується різке потепління, до +10….+16 градусів, та ще й із проясненнями", – попередила вона.Погода в Україні та КиєвіУ Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року.При цьому найближчим часом повітря із Середземного моря спричинить підвищення температури України до 15-16 градусів. Тепла погода утримається до середини місяця.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.