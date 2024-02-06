Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Олександр Сирський вчергове прибув на фронт. Він розповів про успіхи ЗСУ на сході та нагородив військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.За словами Сирського, українські військові змогли зірвати плани ворога по захопленню нових територій та населених пунктів, не допустити його просування та створити умови для подальших дій по звільненню нашої землі від окупантів."Захисники Східного фронту завдають ворогу непоправних втрат та надійно тримають рубежі оборони", – йдеться в повідомленні. Генерал також нагородив українських захисників державними та відомчими відзнаками на лінії зіткнення за їх мужність, жертовність та героїзм.Ситуація на фронтіНагадаємо, що президент України Володимир Зеленський приїхав на позиції українських військових у районі Роботиного, що на Запорізькому напрямку 4 лютого. Село було звільнено від окупантів у серпні 2023 року.За даними Генштабу, українські військові відбили 44 атаки противника на Авдіївському напрямку, утримували позиції та відбивали штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. Сили оборони вдарили по 5 районах зосередження особового складу противника.Зокрема, як стверджують в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на п’ять-сім кілометрів ближче до Часового Яру за невстановлений період часу, нещодавно просунулися вздовж на схід від Авдіївки та на північний захід від Мар’їнки.При цьому в Авдіївській МВА розповіли, що російські загарбники зайшли до кількох будинків дачного масиву поблизу Авдіївки. Однак поки що вуличних боїв у місті немає. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.