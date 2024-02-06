Міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен сказала рішення щодо кордону з РФ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен не розглядає можливість відкриття пунктів пропуску на цьому етапі. Рішення уряду про продовження закриття кордонів очікується цього тижня."На кордоні з іншого боку чекає значна кількість людей. З іншого боку, Росія, схоже, не змінилася", – підсумувала міністр.Рантанен не навела графіка закриття кордонів. За її словами, рада відповідає за закриття кордонів насамперед з метою національної безпеки та безпеки громадян."Ми не піддамося такому тиску. Закриття кордонів триватиме стільки, скільки необхідно. Сподіваємося, що кінець цьому буде видно, але поки що цього немає", – сказала міністерка.За даними прикордонної служби, на російському кордоні на боці, як і раніше, знаходяться сотні або навіть тисячі громадян третіх країн, які мають бажання приїхати до Фінляндії без належних документів.Закриття кордонів Фінляндії з Росією30 листопада 2023 року Фінляндія вирішила закрити всі прикордонні переходи на кордоні з Росією. Це було з напливом нелегальних мігрантів із боку РФ.У середині грудня уряд Фінляндії відновив роботу двох КПП. Але через нову хвилю мігрантів кордон знову довелося закрити.До речі, прем’єр Фінляндії відкинув можливість відкриття кордону з Росією. За його словами, проблема з нелегальними мігрантами не вирішилася.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .