Військовий гелікоптер Black Hawk колумбійської десантно-штурмової авіаційної дивізії розбився на території департаменту Чоко на кордоні з Панамою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Tiempo.Повідомляється, що на борту вертольота перебували семеро військовослужбовців, четверо людей загинули. Трьох військовослужбовців було доставлено до медичних центрів у важкому стані.За даними видання, увечері 5 лютого екіпаж вертольота перестав виходити на зв’язок. Національна армія Колумбії зв’язалася з панамською владою для з’ясування причин події.Пізніше прес-служба армії підтвердила факт аварії вертольота. За інформацією колумбійської сторони, екіпаж не впорався з керуванням під час підльоту до вертолітного майданчика.Що відомо про гелікоптер Black HawkВертоліт Sikorsky UH-60 Black Hawk надійшов на озброєння армії США, замінивши гелікоптер Bell UH-1. Літні випробування досвідченої модифікації UH-60 були завершені в 1974 році, в 1976 вертоліт виграв конкурс на постачання в армію США. До 1985 року Армія США закупила понад 300 вертольотів UH-60.До середини 1990-х років було збудовано понад 2600 вертольотів. Гелікоптер може оснащуватися ПТУР AGM-114 Hellfire, додатковими паливними баками для польотів на великі відстані. Також у передній частині вантажного відсіку може встановлюватися кулемети М240, М134 та 30-мм гармата M230.Гелікоптер знаходиться на озброєнні ряду країн у Північній та Південній Америці, а також у Європі, Азії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.