Президент США Джо Байден переміг на президентських праймеріз у штаті Невада.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.Байден здобув 89% голосів виборців, які підтримують демократів.Що стосується Трампа, то його перемога на праймеріз в цьому штаті дуже ймовірна. Справа в тому, що екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі, яка також у фаворитах від республіканців, посіла друге місце, поступившись графі "жоден з вищезгаданих кандидатів". Хейлі набрала лише 32%.Питання щодо Трампу вирішиться у четвер, коли Республіканська партія штату проведе свої кокуси (збори прихильників). Незважаючи на те, що республіканські праймерізи також пройшли у вівторок, як пише "Голос Америки", партія вирішила розподілити делегатів партійного з’їзду від штату через кокуси.Навіщо знадобилися кокуси?Річ у тому, що республіканці Невади вирішили проігнорувати результати проведених у вівторок праймеріз, де Трампа не було у бюлетенях. Натомість Республіканська партія штату вирішила присудити голоси своїх делегатів переможцю кокусів, які пройдуть у четвер увечері.Вибори у СШАПрезидентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, крім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.У грудні Трампа виключили з виборчого бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Крім того, Верховний суд штату Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймериз на його території. У той же час Трамп переміг на внутрішньопартійних виборах республіканців в Айові.Докладніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.