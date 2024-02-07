Температура сьогодні, 7 лютого, в Україні підніметься до рекордних 16 градусів. Щоправда, опади – дощ зі снігом – не обминуть деякі регіони країни, у тому числі і в Києві.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."7 лютого в Україні буде дуже тепло. Очікується впродовж дня +6…+12 градусів, на півдні та південному заході +10….+16 градусів!" – розповіла вона.Водночас, за словами синоптика, атмосферний фронт "черкне" західні та північні області."Там пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом", - констатувала Діденко.Вітер, за її даними, буде "у своєму репертуарі" – південно-західного та західного напрямків, 7-12 м/с, подекуди сильні пориви до 15-20 м/с.У Києві також буде тепло, температура "стрибне" до +7…+9 градусів. Щоправда, буде хмарно та вітряно, невеликий дощ.Погода в Україні Як повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.Крім того, у Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року.При цьому найближчим часом повітря із Середземного моря спричинить підвищення температури України до 15-16 градусів. Тепла погода утримається до середини місяця.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.