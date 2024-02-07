Станом на січень 2024 року президент України Володимир Зеленський зберігає найвищий рівень довіри украинцев.Про це сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова, повідомляє РБК-Україна з посиланням презентацію дослідження на Youtube."Серед тих політиків, посадовців, громадських діячів, ставлення до яких ми пропонували висловити громадянам, найбільший рівень довіри має Володимир Зеленський, якому різною мірою довіряють майже 70% громадян", – сказав він.За даними опитування, Зеленському повністю довіряють 30,9% респондентів, скоріше довіряють 38,1%. Водночас зовсім не довіряють 9,2%, скоріш не довіряють 15,3%.Таким чином, баланс довіри-недовіри до Зеленського становить 44,5%. Наскільки Ви довіряєте таким політикам, посадовцям та громадським діячам? Також позитивний баланс у голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (+36,7%), міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (22,2%), телеведучого Сергія Притули (21,1%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (12,2%), міністра оборони Рустема Умєрова (6,0%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка – 5,1%, секретаря РНБО Олексія Данілова – 0,5%.Опитування було проведене Центром Разумкова з 19 до 25 січня 2024 року серед 2000 респондентів на території, підконтрольній уряду України. Опитування було проведено в рамках Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні.Нагадаємо, за даними опитування КМІС, Володимир Зеленський мав найвищу довіру українців серед дев’яти політиків, щодо яких запитували соціологи. Станом на грудень 2023 року президенту довіряли 77% респондентів, не довіряли 22%.