Механізм мобілізації повинен передбачати копіткий економічний аналіз кожного підприємства та оцінку його діяльності, щоб не створити дефіцит кадрів у стратегічних сферах та не зруйнувати економіку.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Українського союзу промисловців і підприємців Анатолія Кінаха."Питання мобілізації необхідно вирішувати у балансі з потребами економіки і оборони держави. По кожному підприємству має бути проведений дуже глибокий техніко-економічний аналіз і спільний пошук балансу – щоб не зруйнувати економіку і не втратити ті ресурси, які нам необхідні для перемоги над ворогом", – наголосив Кінах. Він висловив переконання, що тільки аналіз стратегічного значення підприємства для життєдіяльності України допоможе знайти оптимальне рішення щодо мобілізації та бронювання необхідної кількості фахівців."В умовах затяжної війни на виснаження ресурсів ворог цілеспрямовано руйнує наш економічний і людський потенціал. Тому нам необхідно максимально концентрувати всі наші ресурси, і через ефективну політику зміцнювати стійкість нашої економіки і відновлювати фінансову самодостатність. Тому вкрай необхідно знайти оптимальний баланс між потребами оборони і потребами реальної економіки. Адже без економічного ресурсу дуже важко забезпечити життєдіяльність держави і перемогу над агресором", – акцентував Кінах. Нагадаємо, раніше у Кабміні запропонували схему, згідно з якою бронювати можна було б лише працівників з зарплатнею від 35 тис. грн.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.