Польські фермери готуються знову заблокувати один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП “Дорогуськ – Ягодин”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України у Telegram.Як зазначається, польська сторона поінформувала, що місцеві фермери планують розпочати страйк у окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні вранці 9 лютого.Польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" розпочнеться об 11:00 9 лютого з використання сільськогосподарської техніки. Акція протесту, як анонсовано, триватиме до 9 березня.Учасники акції зазначають, що будуть пропускати всі автобуси, а також по одній вантажівці в обох напрямках протягом години. Поляки також обіцяють не перешкоджати пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну."Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації", – йдеться у повідомленні.Блокада українського кордонуНагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під’їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.Проте 31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС.У Польщі раніше погрожували відновити протести на всіх пункт пропуску до України. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.