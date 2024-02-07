У Черкаській області чутно звуки вибухів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.У Повітряних силах також повідомили, що кілька крилатих ракет продовжують рухатись у напрямку Києва, також маневрують на Хмельниччині та Львівщині.Повітряна атака РФ по Україні 7 лютогоНагадаємо, сьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п’ятої години ранку.Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу.Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві – через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.