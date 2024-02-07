У Києві прогриміли повторні вибухи вранці 7 лютого під час ракетної атаки російських загарбників. Працюють сили протиповітряної оборони для відбиття ворожої атаки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка та начальника Київської МВА Сергія Попка.Повторні вибухи в Києві пролунали близько 7:40. Вони були досить гучними."Вибух у місті. Не покидайте укриттів до відбою тривоги!" – йдеться у повідомленні Кличка.Про роботу ППО в столиці розповідає начальник КМВА."Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!! – закликає він.Зазначимо, перед тим вибухи в Києві лунали близько сьомої ранку. Також повідомлялося про роботу ППО в столиці.ОновленоБлизько 07:55 стало відомо про виклик медичної служби в одному з районів столиці через повітряну атаку."Після вибуху виклик медиків у Дніпровський район столиці. Детальніше – згодом", – розповів Кличко.Повітряна атака РФ по Україні 7 лютогоСьогодні вночі близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п’ятої години ранку.Близько 5:00 у східних та південних областях України оголосили тривогу..Згодом стало відомо про вибухи в Харкові через ракетний удар та у Миколаєві - через атаку дронами-камікадзе типу "Шахед".Згодом вибухи пролунали також в Київській області та у Черкаській області. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.