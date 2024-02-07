В Миколаєві та області пролунали вибухи. В регіоні триває атака ударних дронів “Шахед”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили."Продовжується атака "шахедів" на Миколаївщину з півдня", – йдеться у повідомленні.Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що у місті лунають звуки вибухів. Згодом вибухи прогриміли повторно.А Миколаївський Ванек повідомив, що в Миколаєві горить будинок та зафіксовано одну постраждалу людину.Обстріл України в ніч на 7 лютогоНагадаємо, близько 03:40 було зафіксовано зліт російських Ту-95 з аеродрому Оленья у Мурманській області РФ. У Повітряних силах попередили, що запуск ворожих ракет з літаків може відбутися близько п’ятої години ранку.Кількома годинами раніше росіяни запустили по Україні ударні дрони "Шахед". Ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста у різних регіонах.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.