Російські загарбники у ніч проти 7 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу “Шахед”. Більшу частину ворожих безпілотників вдалося збити силами та засобами ППО Збройних сил.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ."Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 15 БпЛА типу "Shahed-136/131"", – розповіли у військовому командуванні у ранковому зведенні.Зазначається, що з цієї кількості ворожих повітряних цілей ППО було знищено 12 "Шахедів".Наразі не уточнюється, де саме велась бойова робота по відбиттю цієї повітряної атаки.Нічна атака "Шахедів" Нагадаємо, у ніч проти середи в Україні у багатьох областях була повітряна тривога через запуск російськими загарбниками кількох груп ударних дронів типу "Шахед".Зокрема, ворожі баражуючі боєприпаси прямували курсом на Одесу, Умань, Дніпро, Павлоград, та інші міста в різних регіонах. На півдні країни працювали системи протиповітряної оборони по відбиттю атаки противника, передавали в Силах оборони.Відбій тривог через "Шахеди" росіян в Україні було оголошено тільки о 02:40.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.