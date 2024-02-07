Завтра, 8 лютого, в Україну прийде чергова хвиля похолодання. Але на території країни залишаться “теплі плями” – регіони, де плюсова температура збережеться.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."В Україні завтра місцями випадатиме мокрий сніг, часом дощ. Мокрий сніг, бо завтра передбачається похолодання до -2 градусів", – розповіла вона.Водночас, за словами синоптика, у районах навколо Кропивницького, Луганська, Донецька та Дніпра +4…+7 градусів, а у південній частині буде значно тепліше, без істотних опадів, протягом дня +10…+15 градусів.До того ж, за даними Діденко, "вітер нарешті вгомониться", буде змінних напрямків, невеликий або помірний."У Києві 8 лютого буде хмарно, місцями невеликий мокрий сніг, часом просто щільна хмарність. Вночі +1…+3, завтра вдень +2…+4 градуси", – додала вона.

Карта погоди в Україні на 8 лютого (facebook.com/tala.didenko)Зміна погоди найближчим часомНайближчими днями, 9 лютого опадів в Україні побільшає, переважно – холодна погода, на півдні лише – дуже тепло.А з 10 лютого очікується поступове потепління до +10…+16 градусів. А вже із 15 лютого знову похолоднішає.Тепла погода в УкраїніЯк повідомляло РБК-Україна, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів.Крім того, у Києві оновлено рекорд найтеплішої мінімальної температури повітря. Це перший температурний рекорд у столиці цього року. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.