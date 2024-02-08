Австрійський суд відхилив запит України щодо екстрадиції колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на австрійське видання Der Standard."Хоча Україна подала заявку на екстрадицію, австрійські суди відхилили це: влада і суди стверджували, що передача Шевченка в Україну наразі неможлива просто через стан там війни", – зазначається в матеріалі. Колишній голова НБУ назвав справу проти нього "класичним політичним переслідуванням" через відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку в перший рік війни.Справа Шевченка4 жовтня 2022 року Шевченко оголосив про відставку через, нібито, "проблеми зі здоров’ям". Вже 6 жовтня того ж року НАБУ та САП викрили групу посадових осіб, в привласнені 206 млн гривень протягом 2014 -2019 років. При цьому одним із фігурантів справи є колишній голова НБУ Кирило Шевченко.Пізніше НАБУ оголосило Шевченка у розшук. Як стало пізніше відомо, ексголова Національного банку знаходиться у Європі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.