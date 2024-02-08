Очільника так званого “верховного суду Криму” будуть судити за державну зраду. Його призначив на незаконну посаду російський диктатор Володимир Путін.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.Працівники ДБР завершили розслідування справи щодо колишнього кримського судді, якого окупанти призначили очільником незаконно створеного так званого "верховного суду Криму". З відкритих джерел відомо, що мова йде про колишнього кримського суддю Ігоря Родіонова.Обвинувальний акт у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.Що відомо про зрадникаДо окупації півострова Родіонов обіймав посаді судді Верховного суду Криму. Після анексії він перейшов на бік росіян та працював у складі незаконного створеного органу.Пізніше указом диктатора Путіна, зрадника призначили на посаду голови так званого "верховного суду Криму". Він брав участь в організації діяльності та функціонування незаконних судових органів, допомагав окупаційній владі придушувати спротив українських громадян, переслідувати людей, які виступали проти загарбників.Зрадник отримав від Путіна звання "заслуженого юриста РФ". Нагадаємо, колишньому командиру севастопольського “Беркуту” оголосили підозру у держзраді. Йдеться про Сергія Колбіна, який разом з підлеглими сприяли окупації українського півострова.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.