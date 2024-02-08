Завтра, 9 січня, очікується мокрий сніг та дощі по усій території України, окрім півдня. В Карпатах й на Закарпатті місцями значні опади. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Хмарно з проясненнями.В Україні, крім півдня, мокрий сніг та дощ, в Карпатах та на Закарпатті місцями значні опади. У північній частині на дорогах ожеледиця", – пише пресслужба. Вітер очікується південно-східний, східний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.Температура:

на заході коливатиметься від -2 до +5 вночі й від 0 до +9 вдень;

на півночі коливатиметься від -9 до 0 вночі й від -1 до +2 вдень;

на півдні коливатиметься від +2 до +5 вночі й від +11 до +15 вдень;

на сході коливатиметься від -4 до +1 вночі й від -2 до +1 вдень.

Фото: погода на 9 лютого (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Хмарно з проясненнями. Мокрий сніг, вдень на півдні області з дощем. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.", – пише пресслужба.Очікується, що температура в Київській області протягом доби коливатиметься від -3 до +2, а у Києві вночі очікується від -2 до 0, а вдень від 0 до +2. Сніголавинна ситуаціяЗначна сніголавинна небезпека очікується 8-9 лютого на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Фото: сніголавинна ситуація (facebook.com/lavyny.official)Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.