На платформі ліцензійного представника українського онлайн-казино PIN-UP.UA з’явилися ігри від компанії-розробника Betsolutions. На сьогодні це найбільша лінійка ігор від провайдера Betsolutions на ринку онлайн-гемблінгу України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.На платформі PIN-UP.UA гравці тепер можуть насолоджуватися найкращим ігровим досвідом завдяки 15-ти новим іграм з захоплюючими та цікавими ігровими процесами, вражаючою графікою та звуковими ефектами: Zeppelin, WWII, Underground Tuning, The Mystery of, Faberge, Sultan’s Gift, Poker Room, Plinko, Nightlife, Mines, Legend of Maasai, High, Low, Drunk Santa, Dice, Captain of Pirates, Betting Shop.Найпопулярніша з ігор і добре відома гравцям - Zeppelin. Вона має інноваційні соціальні функції, які дозволяють в режимі реального часу спілкуватися з іншими гравцями через чат.PIN-UP.UA зацікавлений у якісному ігровому досвіді для своїх клієнтів, тому постійно у пошуках нового, захоплюючого та ліцензованого продукту. Компанія також дбає про відповідальну гру, надаючи гравцям можливість насолоджуватися розвагами в безпечному та контрольованому середовищі.PIN-UP.UA - українське онлайн-казино, яке одним з перших в Україні отримало ліцензію на діяльність. Ліцензія на організацію та проведення азартних ігор казино в мережі "Інтернет" видана ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" Комісією з регулювання азартних ігор і лотерей у 2021 році.Betsolutions – інноваційний ігорний розробник. У кейсі компанії – crash-ігри, соціальні ігри, бестселер серед ігор - Zeppelin, система глобальних джекпотів і безкоштовних ставок, а також – тисячі користувачів щодня.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.