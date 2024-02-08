Принц Гаррі попри сварку прилетів до батька у Британію, як тільки дізнався про те, що у короля діагностували рак.Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.Принц Гаррі прилетів до короля Чарльза IIIПринц Гаррі, який перебуває не в найкращих стосунках із батьком, терміново прилетів до Великої Британії після того, як йому зателефонував Чарльз III та розповів синові про свій серйозний діагноз – у нього виявили рак. За словами королівських експертів, той факт, що принц Гаррі, забувши про попередні розбіжності з батьком, вирушив до Великої Британії, щоб бути поруч із ним, свідчить про серйозність стану короля. Дружина принца Меган Маркл разом з їхніми дітьми Арчі та Лілібет залишилися у США і поки що не планує навідувати короля та зустрічатися з іншими родичами королівської родини.Два чорні позашляховики, які, ймовірно, супроводжували принца Гаррі, вирушили з поліціянтами машинами з аеропорту Хітроу до Кларенс-хауса, давньої резиденції короля Чарльза в Лондоні.У понеділок король Чарльз повернувся до Лондона з Сендрінгема, щоб розпочати амбулаторне лікування.

Король Чарльз III (фото: Getty images)Вважається, що принц Гаррі та король Чарльз не були разом з церемонії коронації в травні. Але зараз всі ці образи та сварки не мають жодного сенсу. Рідні люди мають бути поруч у важкі моменти та підтримувати одне одного попри все.Королівське джерело повідомило, що принц Гаррі не планує возз’єднатися зі своїм братом, принцом Вільямом, поки він перебуває у Великобританії.Нагадаємо, що 41-річний принц Вільям останніми тижнями відійшов від королівських заручин, доглядаючи за трьома дітьми, поки його дружина Кейт Міддлтон відновлюється після недавньої операції на черевній порожниніРаніше ми розповідали про те, що прем’єр-міністр Британії прокоментував діагноз короля Чарльза III.Також читайте наш матеріал про робочу паузу принца Вільяма.