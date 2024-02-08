Уряд Німеччини розглядає ймовірність націоналізації підприємств російської державної компанії “Роснефть”, зокрема четвертого за величиною нафтопереробного заводу в місті Шведт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Handelsblatt.Заводи "Роснефти" на теренах країни обіймають близько 12% потужностей німецької нафтопереробної промисловості. У вересні 2022 року федеральний уряд передав їх під довірче управління Федерального мережевого агентства. Керування підприємствами встановили на шість місяців і двічі його продовжували. Черговий "дедлайн" настане 10 березня 2024 року.Досі німецький уряд сподівався, що "Роснефть" самостійно продасть свої частки у цих активах. За даними джерел AFP, представників російської компанії запросили на спеціальне слухання щодо націоналізації її підприємств. Це один із формальних етапів процедури націоналізації. Однак на даний момент остаточне рішення ще не ухвалене.Ситуація з об’єктами "Роснефти" в НімеччиніУ вересні 2022 року уряд Німеччини передав дочірні структури "Роснефти" в країні під управління Федерального мережевого агентства. Рішення було ухвалене через загрозу енергетичній безпеці країни.У березні 2023 року в США видали ордер на арешт літака Boeing, що належить російській нафтовій компанії "Роснефть", вартістю понад 25 млн доларів.У квітні 2023 року "Роснефть" подала позов проти уряду Німеччини щодо продовження опіки над її німецькими дочірніми компаніями і контролю над нафтопереробним заводом у Шведті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.