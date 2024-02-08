На одному з операційних напрямків підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) провели складну та ефективну спецоперацію, внаслідок якої Збройним силам вдалося покращити своє оперативно-тактичне положення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.Метою операції було захоплення опорного пункту противника на панівній висоті. Взяти його під контроль підрозділам Сил оборони не вдавалося кілька місяців.Після ретельного планування та підготовки у взаємодії з підрозділами Сил оборони, групи ССО під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА, висунулися для проведення спеціальних дій.Завдяки злагодженій та професійній роботі операторів ССО, противник був вибитий з опорного пункту, а двох горе-десантників противника було захоплено в полон.Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника, на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони.Рейди Сил спеціальних операційДнями оператори 73-го морського центру ССО провели спецоперацію "Цитадель" у Чорному морі та підірвали важливий об’єкт окупантів.Наприкінці січня снайпери ССО на Херсонському напрямку знищили групу російських розвідників.Також бійці ССО "рознесли" опорні пункти росіян на Запорізькому напрямку.Тим часом у Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, як знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3. Для цього розвідники подолали понад 600 км територією противника.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.