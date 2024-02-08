У Києві перейменували Повітрофлотський проспект 8 лютого. Тепер він носитиме назву на честь Повітряних Сил ЗСУ."За" перейменування проспекту з Повітрофлотського на проспект Повітряних сил ЗСУ проголосували 88 депутатів Київради з 92. Четверо були відсутні у залі. Тих, хто проголосував проти або утримався, не було. Що відомо про перейменування проспектуПовітрофлотський проспект – один із проспектів Києва. Простягається від вулиці Чорновола та проспекту Перемоги до аеропорту Київ. Проходить через Шевченківський та Солом’янський райони.У жовтні 2023 року за дорученням командувача Повітряних Сил Збройних Сил України Миколи Олещука військові звернулися з проханням про перейменування проспекту до столичної влади.Нагадаємо, що 9 лютого 2023 року депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією чи з радянським минулим.Раніше повідомлялось, що в грудні 2022 року у Києві перейменували бульвар Дружби народів та понад 30 вулиць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.