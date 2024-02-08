Україна розпочала детальні переговори з Данією щодо укладення двосторонніх безпекових зобов’язань.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу Офісу президента.Як зазначається в повідомленні, переговори розпочалися в межах реалізації Спільної декларації G7 про підтримку України, до якої Данія разом із країнами Північної Європи приєдналася однією з перших.Українську делегацію на перемовинах очолював заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, данську – державний секретар Міністерства закордонних справ Лісбет Зільмер-Йонс.Сторони обговорили основні елементи майбутніх двосторонніх безпекових зобов’язань та узгодили графік подальших переговорів."Зобов’язання Данії у сфері безпеки підтверджують непохитну й потужну підтримку, включно з військовою допомогою, яку вона надає нашій країні з початку російської агресії", – йдеться в повідомленні.Безпекові угоди УкраїниНагадаємо, що Україна веде переговори з низкою країн щодо безпекових угод. Зокрема, у цьому списку США, Канада, Румунія, Франція, Німеччині, Італія.Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак 12 січня підписав з президентом Володимиром Зеленським історичну угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона вже набула чинності і діятиме протягом 10 років.Також раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що Париж закінчує переговори з Україною щодо безпекових зобов’язань.