Поліція в Івано-Франківській області перейде на посилений варіант служби у громадах. Таке рішення ухвалили після сутичок жінок у селі Космач.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника сектору комунікації Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області Андрія Яцківа в ефірі “Радіо Свобода”.Він зазначив, що подію з побиттям жінки у Космачі, яку вважали нібито працівницею ТЦК, кваліфікували за статтею про хуліганство. Поліція перейде на посилений режим через скандал."Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків", – сказав Яцків.За його словами, всі учасники інциденту – це місцеві жителі. Зараз слідчі допитують їх. Далі буде ухвалюватися рішення про притягнення до відповідальності.Представник поліції додав, що перекриття дороги було стихійним зібранням, поліцію не попереджали про проведення подібних заходів.Яцків додав, що стан постраждалих 24-річної жінки та її шестирічної дитини не змінився. У матері – ймовірна закрита черепно-мозкова травма, а у дівчинки - забій м’яких тканин носа.Що відомо про скандалНагадаємо, 6 лютого у мережі з’явилося відео, на якому видно, як натовп оточив автомобіль та намагається побити жінку, що сидить за кермом. Інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області.Пізніше постраждала жінка повідомила, що дорогу перекрили місцеві жительки, які вважали, що вона нібито є "навідницею" ТЦК. Одна з жінок, які перекрили дорогу, тримала у руках биту, інші нападниці шарпали водійку, витягували ключі з авто.У цей час у машині перебувала ще одна жінка та шестирічна дитина.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.