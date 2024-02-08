З українського порту вперше у 2024 році вийшло судно з гуманітарною пшеницею. Балкер SKY GATE транспортує 25 тисяч тонн зерна для Нігерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.Як відзначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков, український коридор сьогодні є основним шляхом для доступу продукції українських аграріїв на світові ринки. Це є важливо для економічного відновлення країни й підтримки продовольчої безпеки світу. Лише за пів року з портів Одеси було експортовано більше 15 млн тонн українських зернових вантажів.

Фото: з українського порту вперше в році вийшло судно з гуманітарним зерном (facebook.com/Ministry.for.restoration)"Украінським коридором рухається балкер SKY GATE з 25 тисячами тонн української гуманітарної пшениці для Нігерії", – пише пресслужба. Програма GrainFromUkraineПрограму було ініційовано Україною в листопаді 2022 року на тлі блокування Росією українських портів, що посилило харчову кризу для вразливих країн світу. Новий "зерновий коридор"В середині липня 2023 року Росія вийшла із "зернової угоди", яка дозволяла експортувати зерно України Чорним морем. Після цього було прийнято рішення відновити експорт без поновлення участі країни-терориста. Ворог намагався усіляко перешкоджати цьому, зокрема ударами по портах й інфраструктурі. Як розповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в січні поточного року Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту морем, а за загальним обсягом експорту вже наближається до показників, що мала до повномасштабного вторгнення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.