У місті Білгород-Дністровський Одеської області стався шокуючий клінічний випадок. Медики провели ювелірну операцію, щоб врятувати підлітка, який випадково вдихнув гостру металеву шпильку.Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку “Білгород-Дністровської міської багатопрофільної лікарні”.Деталі випадкуКлінічний випадок трапився 2 лютого. Підліток був доставлений до приймального відділення міської лікарні з одного з селищ району зі стороннім тілом в трахеї.Завдяки високій кваліфікації чергового хірурга та анестезіологічної бригади, ендоскопічним методом було видалено стороннє тіло – голка довжиною 4 см.Підлітку під наркозом провели бронхоскопію та дістали шпильку, яка гострим кінцем встромилася у слизову та нікуди не рухалася.Гострий предмет міг викликати перфорацію – пробити легені або через стінку бронха потрапити і в серце. Наслідки могли бути трагічними.Зараз пацієнт почуває себе задовільно та перебуває під наглядом медичного персоналу в хірургічному відділенні. Він також отримує антибіотикотерапію, адже сама шпилька не була стерильним предметом."Ця ювелірна робота була проведена в міській лікарні завдяки сучасному ендоскопічному обладнанню, яке використовується в міській лікарні, раніше ж такі випадки лікувались в обласному центрі", – йдеться у повідомленні.

У Львові врятували підлітка, який випадково вдихнув шпильку (фото: facebook.com/KNPBDMBL)Раніше ми повідомляли, що у Рівному чоловік 10 років проходив із скалкою в носі.Також читайте, що в Україні в організмі дитини виявили ложку, яка знаходилась там кілька місяців.