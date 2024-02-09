9 лютого 2024 року православні віруючі за новим церковним календарем згадують про святих Панкратія та Микиту. Про те, що можна і категорично не можна робити цього дня, його прикмети читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.Традиції цього дняТрадиції святкування цього дня відомі завдяки вірі та вірності святих Панкратія і Микити. Панкратій, чудотворець, вирізнявся своєю вірою в Бога та щедрістю. Бог винагородив його дарами чудотворства, а сам святий відзначався допомогою бідним, наданням допомоги потребуючим і зцілюванням хворих.Святий Микита також вірив у Христа і володів даром чудотворства. Відмовившись від почестей і звань, він проводив життя в скромних умовах. Як і багато інших послідовників Христа, святий Микита зазнав гонінь єретиків.В народі цей день відомий як День Панкратія або Никифорів день. Також його називають Лаптєвим, оскільки традиційно сьогодні займалися виготовленням лаптів. Крім того, до сьогодні закінчувалися запаси їжі, і селяни розпочинали закуповувати зерно навесні.Також поширеною була практика виносити на мороз насіння, а потім знову принести їх у тепло вірячи, що це приведе до врожаю.Що не можна робити у цей деньСьогодні не варто сміятися, веселитися, голосно розмовляти та взагалі жартувати. Заборонено займатися брудною роботою.Важливі прикмети дня

Яким по холоду буде день та наступні шість – таким по теплу буде березень;

Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною;

Якщо на деревах багато снігу – до потепління;

Якщо гілки дерев погнулися під снігом, то до хорошого врожаю.

Хто сьогодні святкує день ангелаІменини цієї дати у Геннадія, Інокентія, Івана, Петра, Василя і Тихона. Читайте також, коли святкуватимемо Великдень, Трійцю та Різдво у 2024 році.Також ми ділилися церковним календарем на лютий 2024 року.