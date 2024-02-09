Президент США Джо Байден прокоментував рішення спецпрокурора не висувати проти нього звинувачення у зв’язку зі знайденими секретними документами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення президента США Джо Байдена.Байден заперечує, що навмисне зберігав секретні матеріали, хоча у звіті спеціального прокурора йдеться інакше."Наше розслідування виявило докази того, що президент Байден навмисно зберігав та розкривав секретні матеріали після свого віце-президентства, коли він був приватною особою", – йдеться у звіті.Спецпрокурор вирішив не висувати звинувачень президентові у цій справі. За формулюванням Гура, президент США – людина похилого віку з поганою пам’яттю.Скандал із БайденомРаніше ми писали, що президента США Джо Байдена запідозрили у зберіганні секретних документів удома.До речі, в особистому офісі Байдена знайшли секретні документи.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.