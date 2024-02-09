Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. В результаті горіли готель та ресторан, є постраждалий.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.За словами Синєгубова, окупанти завдали ударів безпілотниками по цивільній інфраструктурі Зміївської громади. "Рятувальники ліквідовували пожежі в будівлі готелю, літнього майданчика ресторану та 3-х легкових автомобілей", – повідомив очільник Харківської ОВАПостраждав цивільний чоловік-охоронець, медичну допомогу надали на місці. Начальник Харківської ОВА показав фото та відео наслідків дронової атаки Фото: наслідки атаки росіян дронами (t.me/synegubov/8344)"Внаслідок інших ударів пошкоджені приватні житлові будинки, трьохповерхова будівля відпочинкового комплексу, їдальня", – написав СинєгубовАтаки росіян по Харківській областіВ ніч проти 9 лютого, росіяни атакували Харківську область безпілотниками. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова було зафіксовано щонайменше п’ять "Шахедів".Раніше ми повідомляли, що вранці 7 лютого росіяни вдарили ракетами по промисловій зоні Харкова. Поліція встановила, що ракети були вироблені КНДР.Також ми писали, що росіяни скинули авіабомбу на лікарню у Харківській області. Є постраждалі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.