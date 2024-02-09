У Росії заявили, що ударні безпілотники намагалися атакувати щонайменше чотири регіони. Повідомляється, що сили ППО нібито збили 19 дронів-камікадзе.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости."Засоби ППО перехопили та знищили вночі 19 безпілотників над територіями Курської, Брянської та Орловської областей, Краснодарського краю та Чорного моря", – повідомляється у зведенні Міноборони РФ.Зазначимо, що сьогодні вночі було чути вибухи і зафіксовано пожежу на Ільському НПЗ, який розташований в Краснодарському краї РФ. Очевидці повідомляють, що перед вибухами та великим спалахом було чути характерні звуки роботи безпілотників.Що передувалоРаніше експерти ISW заявили, що у Росії посилюється занепокоєння суттєвою перевагою Збройних сил України у використанні безпілотних літальних апаратів.Крім того, раніше екс-глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що лінія фронту "гуде, як бджолиний вулик" через велику кількість українських безпілотників, які масово і влучно б’ють за цілями та ускладнюють ротацію особового складу росіян.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.