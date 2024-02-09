Спікер Пентагону Патрік Райдер відповів, що США продовжать постачати озброєння для ППО.Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію Пентагону.За словами Райдера, в рамках ініціативи сприяння безпеці України (USAI) існує низка вже законтрактованих можливостей, включаючи постачання засобів протиповітряної оборони."Є певні можливості, які були укладені за контрактом з USAI, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами з погляду визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес", – відповів Райдер.На запитання, чи продовжують поставлятися американські ракети ППО в Україну прямо зараз, Патрік Райдер відповів, що йдеться про "ці та інші варіанти допомоги", про які ми оголосили в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).Допомога США УкраїніРаніше ми писали, що палата представників США очікує від Сенату на окремий законопроект про міжнародну допомогу, що включає Україну, Ізраїль і Тайвань.Нагадаємо, Сенат США мав ухвалити законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню разом із захистом південного кордону США. За результатами голосування у Сенаті заблокували законопроект.Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, щоСенат вирішив повторно переглянути проект допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, але вже без міграційної реформи та безпеки кордону.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.