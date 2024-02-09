Російські військові ймовірно застосовують на фронті гранати К-51 з хлорпікрином. Це заборонена хімічна зброя, яка може призвести до загибелі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександра Тарнавського.За його даними, за останню добу росіяни мінімум 6 разів скинули з безпілотників боєприпаси із хімічною речовиною сльозогінно-задушливої дії хлорпікрин. Ймовірно скидали гранати К-51."Досі протягом тижня було зафіксовано близько десятка ворожих спроб атакувати отруйними речовинами", – пише Тарнавській.Попри такі атаки росіян українські військові продовжують стійко тримати оборону.Що таке хлорпікрин?Це хімічна речовина, яка є або безбарвною або блідо-жовтою маслянистою рідиною з різким запахом. Була відкрита у 1848 році шотландським хіміком Джоном Стенхаусом.Її температура кипіння становить 112 градусів, при цьому вона погано розчиняється у воді. Хлорпікрин викликає сильне запалення очей, горла, носа, дихальних шляхів та швидко позбавляє людину боєздатності. У великій концентрації він може призвести до смерті, отруює воду та їжу солдатів.Використання хімічної зброї РФ проти УкраїниУкраїнські військові повідомили про зростання динаміки використання російськими загарбниками хімічних боєприпасів. Щодня фіксується до 10 випадків застосування хімічних речовин.Військові зафіксували уже 626 фактів застосування Росією боєприпасів, що споряджені отруйними хімічними речовинами. З них 51 випадок зафіксований лише у січні цього року.Чиновники адміністрації президента США Джо Байдена повідомили про ризик застосування Росією хімічної зброї в Україні. У Білому домі занепокоєні, що росіяни підуть на такий відчайдушний крок у разі нових провалів на фронті.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.