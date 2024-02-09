Через акції протесту польських фермерів ускладнено рух через низку пунктів пропуску.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби."Медика – Шегині"Перед пунктом пропуску протестувальники налаштовані пропускати по 1 вантажному автомобілю, 1 автобусу й 1 легковому автомобілю на годину."Хребенне – Рава-Руська"Біля пункту пропуску протестувальники планують пропускати по 2 вантажні автомобілі на годину в обох напрямках. Рух легкового транспорту й автобусів не обмежуватиметься."Дорогуськ – Ягодин"Протестувальники планують пропускати щогодини по 1 вантажівці в обидві сторони. Рух автобусів відбуватиметься без змін. Перешкоди перевантаженню сільськогосподарських товарівЯк пише Державна митна служба, згідно з інформацією від польської сторони, фермери планують від сьогодні, 9 лютого, у пункті пропуску "Хрубешув – Володимир-Волинський" перешкоджати перевантаженню українських сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт і переміщенню їх на термінали по станції Хрубешув."Вантажі інших категорій переміщуватимуться без обмежень", – додає пресслужба. Польська блокада6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під’їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але фермери заявили, що не підтримують дій ЄС.Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.