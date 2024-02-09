Сьогодні, 9 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, часом з дощем, які стануть наслідком похолодання. Правда, “мінуси” дадуть про себе знати не у всіх регіонах.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook."Протягом дня 9 лютого від -3…+3, у центральних областях +3…+6 градусів, у південній частині, на Закарпатті та в Чернівецькій області +9…+15 градусів", – розповіла вона.Крім того, за даними синоптика, переважатиме завтра в Україні волога, з опадами, погода, окрім південних областей та Криму, там без істотних опадів."У Києві 9 лютого буде холодно. Вдень близько 0. Часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах желедиця", – попередила Діденко.Зазначимо, синоптики попереджали, що погода у Києві 9 лютого зіпсується.Коли буде тепло в УкраїніСиноптик Діденко назвала і найближчі теплі дні, а семе 11, 12 та 13 лютого очікується +8…+14 градусів."Найближче відчутне похолодання потім – з 15 лютого, вночі до -1-5 градусів, вдень близько 0", – каже вона.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.