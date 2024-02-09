Війська РФ сьогодні вночі, 9 лютого, атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе. Сили ППО знищили 10 “Шахедів”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ."У ніч на 9 лютого 2024 року противник завдав удару 16 ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда в Криму та Курській області РФ", – йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу було залучено підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.Внаслідок бойової роботи знищено 10 "Шахедів" у межах Миколаївської, Херсонської та Харківської областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.