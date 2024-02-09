М’ясний хлібець на Західній Україні називають ще “фальшивий заєць”, бо цю страву готують з різного м’яса, але не з зайця. Нібито в старі часи полювання та свіжина була доступна не для всіх, а м’ясну страву хотілося поставити на стіл, тому придумали, як її готувати інакше. Цю страву досі готують на свята в містах Західної України. І “заєць” популярний також в Європі та Америці – там його називають террін.Як приготувати м’ясний хлібець “заєць”, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Shuba.Що вам знадобиться

Свинина – 1 кг

Яловичина – 500 г

Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Панірувальні сухарі – 100 г

Сіль – до свого смаку

Перець чорний мелений

Суміш спецій

Олія

Кетчуп

Як приготувати "зайця"М’ясо нарізаємо шматками та подрібнюємо на м’ясорубці до стану фаршу. Цибулю дрібно шаткуємо та смажимо в олії до м’якості.Панірувальні сухарі розводимо молоком або водою – рідини додаємо рівно стільки, щоб вийшла маса схожа на кашу. Отриману суміш вмішуємо в фарш.Додаємо смажену цибулю, сіль, перець і улюблені духмяні трави. Добре вимішуємо все та викладаємо у змащену олією прямокутну форму для кексу. Якщо не маєте такої форми, можна сформувати хлібець руками та викласти на змащене олією деко.Ставимо в нагріту до 180 градусів духовку та запікаємо 60 хвилин. Якщо скоринка зверху підгоратиме, накриваємо хлібець фольгою. За годину дістаємо хлібець, змащуємо зверху кетчупом і повертаємо в розпечену духовку на 10 хвилин, аби кетчуп зверху перетворився на рум’яну скоринку. Раніше ми писали про те, як готувати колочену пасулю за старовинним закарпатським рецептом.А ще розповідали про те, як приготувати карпатський буришник за стародавнім рецептом.