Російські війська сьогодні вночі, 10 лютого, атакували Одеську область ударними дронами, всього зафіксовано три хвилі атак.Про це заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону."Зафіксовано три хвилі атак. "Шахеди" тяжіли до припортової інфраструктури. Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев’ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура. Вдалося знищити всі дев’ять "Шахедів", але уламками у припортовій інфраструктурі пошкоджено об’єкт, і одна людина постраждала", – заявила Гуменюк.За її словами, далі події розвивалися стрімко. Ворог направив безпілотників на південь регіону. Під ударом була припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.Атака "Шахедів" 10 лютогоВійська РФ у ніч з 9 на 10 лютого запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з північного та південного напрямів.Вибухи були чутні у Харкові та Одесі. За словами голови Харківської ОВА Олега Синегубова, у Харкові зафіксовано влучання у Немишлянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру. Також повідомлялося, що в Харкові одна людина загинула і дві – отримали поранення після влучення "Шахедів" до АЗС. Внаслідок сильної пожежі знищено понад 14 будинків.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.