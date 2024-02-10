У Гатному, що під Києвом, планують збудувати протирадіаційне укриття та меморіал полеглих воїнів. У мережі уже показали першу візуалізацію проекту.Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію сільського голови Гатного Олександра Паламарчука у Facebook.Як виглядатиме меморіал"Розробляємо новий проект "Протирадіаційного укриття", яке буде розташоване в центрі Гатненської територіальної громади. Також в даному проекті передбачено меморіал в памʼять загиблих Героїв нашої громади, які полягли, захищаючи Батьківщину", – написав Паламарчук.Він також додав, що після перемоги в даному укритті буде відкрито музей російсько-української війни."Кошторис буде після експертизи (приблизно 10 млн.), в першу чергу ми будуємо укриття для жителів громади, так як в день під час тривоги в укриття ліцеїв можуть спускатись виключно здобувачі освіти та педагоги", - заявляє голова.Відомо, що дошки пошани загиблим Героям коштуватимуть 5 % від загального кошторису.Паламарчук поділився першою візуалізацію. Зазначається також, що це лише ескізи, а сам проєкт тільки планують замовляти та розробляти.

Ось так виглядатиме меморіал у Гатному (фото: Facebook/Олександр Паламарчук)Раніше ми писали про те, що укриття у львівському дитячому садочку обурило українців.Читайте також про те, що у Києві відкрили перше смартукриття за 400 тисяч доларів.