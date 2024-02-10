З’явилося відео перших хвилин після удару росіян по нафтобазі у Харкові. Правоохоронці одні з перших прибули на місце інциденту.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію України у Facebook."Патрульні одними з перших прибули на місце та одразу почали надавати допомогу, евакуйовувати та разом з рятувальниками локалізовувати пожежу, аби вогонь не перекидався на інші будинки", – йдеться у повідомленні. Патрульні зазначають, що, крім допомоги постраждалим, також регулювали рух для безперешкодного проїзду спецтехніки.Удар по Харкову В ніч на 10 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-каімкадзе. Мер міста Ігор Терехов заявляв, що ворожі безпілотники влучили по АЗС. Але пізніше голова Харківської ОВА повідомив, що була атакована нафтобаза.Через обстріл стався витік палива, тому спалахнула потужна пожежа. Вона охопила приватні житлові будинки. Було знищено близько 15 будинків.Повідомляється, що внаслідок атаки загинули семеро людей. П’ятеро з них – це одна сім’я з трьома дітьми. Мер Харкова не виключає, що можуть бути знайдені ще тіла жертв російської атаки.Детальніше про удар по Харкову – читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.