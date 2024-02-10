Польща намагатиметься через Єврокомісію запровадити заборону на цілі групи продовольчих товарів з України, такі як цукор чи м’ясо птиці.Про це заявив міністр сільського господарства та розвитку села Чеслав Секерський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю Польському радіо."Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкривши ЄС для припливу товарів з України, без мит, без квот", – сказав він.Секерський стверджує, "у фермерів є законні побоювання, очікування та вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків до ЄС, особливо до Польщі".Варшава вже блокує імпорт українського зерна попри рішення Брюсселя та хоче розширити заборону. Як заявив міністр, блокада "може знадобитися у цукрі та птахівництві". "Ми подаватимемо заявки до Єврокомісії, але хочемо налагодити це і в наших відносинах з Україною", – заявив він.Польська блокадаУ квітні 2023 року Польща першою із східноєвропейських країн заборонила імпорт зерна з України. Єврокомісія пішла назустріч дозволила заборону із травня до середини вересня. Проте після закінчення терміну Варшава продовжила блокаду.У січні міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Секерський заявив, що заборона на імпорт зерна з України діятиме й надалі.Крім того, польські перевізники з початку листопада 2023 року до середини січня 2024 року проводили блокаду кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною, вимагаючи встановити дискримінаційні заходи до українських колег всупереч рішенню Єврокомісії.Блокада кордону не могла не позначитися на громадській думці. У січні 2024 року менше половини українців зберігають позитивне ставлення до поляків.