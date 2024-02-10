Київ працюватиме з тим президентом США, якого обере американський народ, у тому числі й із Дональдом Трампом. Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin.Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова, пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Відповідаючи на запитання, що робитиме Україна, якщо колишній президент Дональд Трамп буде переобраний цього року, Маркарова відповіла, що Україна має подякувати йому за надання ракет Javelin під час його правління."Це демократія - ми працюватимемо з президентом, якого обере американський народ. Боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за демократію та цінності, які ми поділяємо, – вона була, і ми будемо дуже старанно працювати, щоб вона була двопартійною. Це загальноамериканська проблема", – сказала вона.Маркарова додала, що Україна "має зробити все можливе, щоб США залишалися сильними і продовжували нас підтримувати".Вибори у СШАПрезидентські вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.Додамо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що у екс-президента США Дональда Трампа, якщо він виграє на майбутніх виборах, точно буде інша політика щодо України. Водночас український президент переконаний у подальшій підтримці з боку США і у разі перемоги Трампа.Буквально сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що для України не буде трагедії, якщо Дональда Трампа буде обрано президентом США. Україна існуватиме незалежно від того, хто буде американським президентом.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.