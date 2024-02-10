Міноборони Росії заявило про нібито “збиття” трьох безпілотників над Брянською областю.Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Міністерства оборони РФ.За словами Міноборони, над Брянською областю вдалося "знищити" нібито українські безпілотники."Черговими засобами ППО перехоплено та знищено три безпілотні літальні апарати над територією Брянської області", – заявили в Міноборони.Губернатор Брянської області Олександр Богомаз не відреагував на ситуацію.Атаки безпілотників у РосіїНагадаємо, що 9 лютого у Краснодарському краї горів НПЗ. Перед вибухом мешканці чули звуки безпілотника.Також ми писали, що вибух стався на газопроводі в Пермському краї РФ 8 лютого. Спалахнула пожежа, є постраждалі.

До речі, у Білгороді 7 лютого спалахнула пожежа на заводі залізобетонних конструкцій. Росіяни заявили про "приліт".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.