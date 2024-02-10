У Києві від сьогодні, 10 лютого, та по 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки біля Дегтярівського мосту.Про це повідомляє РБК-Україна з почиланням на КМДА.За даними КМДА, рух транспорту буде перекрито ділянкою розв’язки на перетині вулиць Дегтярівська та Олександра Довженка."Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки. Про це повідомляє КК "Київавтодор", – сказано в повідомленні.Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");

із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

Фото: карта Києва (kyivcity.gov.ua)Обвал Дегтярівського мостуНагадаємо, 30 вересня у Києві на проїжджу частину обрушилися кілька прольотів Дегтярівського мосту. Рух автомобілів було перекрито.У КМДА наголосили, що відповідальність за інцидент несе підрядник.З червня на мосту проводили ремонтні роботи, їх планували завершити до 30 листопада. На це виділили близько 1 млрд гривень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.