Під час пожежі в Харкові загинули семеро людей, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують гасити вогонь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали начальника Харківської ОВА Олега Синегубова та Суспільне ."На 06:50 відомо про сімох загиблих у Харкові, серед них троє дітей — 7 та 4 років, а також немовля", – повідомив начальник поліції Володимир Тимошко.Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив інформацію."На жаль, кількість загиблих внаслідок ударів окупантів по Харкову зросла до семи. Серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців", – написав Синєгубов.Також голова Харківської ОВА показав фото наслідків обстрілу росіян. Фото: наслідки обстрілу росіянами Харкова (t.me/synegubov/8353)Оновлено 07:55: Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що 25 будинків рятівники врятували від поширення вогню. "ДСНС вдалося локалізувати пожежу в житловому кварталі, врятувавши від поширення вогню 25 будинків. Однак більше десятка домоволодінь згоріло вщент", – повідомив Клименко.Нічна атака росіян по ХарковуУвечері 9 лютого російські війська атакували Харків "Шахедами". Мешканці міста вибухали. Повітряні сили повідомляли про загрозу безпілотників.До речі, безпілотники атакували АЗС у Харкові. Через попадання розлилося паливо. Згоріло 14 будинків.За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Харкові зафіксовані потрапляння у Немишлянському районі, пошкоджено громадянську інфраструктуру.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.