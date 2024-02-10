Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції щодо стягнення в дохід України активів російського олігарха Івана Саввіді та його дружини Кіріякі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції. Відповідно до рішення було конфісковано такі активи:

100 % акцій ПрАТ "Пентопак";

100 % статутного капіталу Дочірнього підприємства "Атлантіс-Пак Україна".

Відповідно до рейтингу Forbes, Іван Саввіді та його родина володіють 1,6 млрд доларів. Хто такий Іван Саввіді Іван Саввіді є російським підприємцем грецького походження, який має тісний зв’язок з владою Росії та правлячою партією "Єдина Росія". Зокрема він президент Федеральної національно-культурної автономії греків Росії, через яку здійснює ідеологічну підтримку дій країни-терориста, шляхом глорифікації диктатора Володимира Путіна та військовослужбовців, які беруть участь у війні проти України. Дружина Івана Саввіді Кіріякі є номінальною власницею низки компаній, втім, бізнесом фактично володіє її чоловік. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом 2023 року до Агентства з розшуку та менеджменту активів було передано російських активів на загальну суму в 11,5 млрд гривень.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.