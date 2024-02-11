Внаслідок аварійної ситуації у Луцьку знеструмлено частину 33-го та 40-го мікрорайонів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання “ВолиньPost”.Про аварійну ситуацію повідомила "Волиньобленерго". За словами місцевих жителів, світло вимкнули близько о 12:30. Електропостачання немає у будинків, що біля РАЦСу, Північного та Варшавського ринків.В "Волиньобленерго" обіцяють відновити електропостачання близько о 15:00. Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 7 лютого, внаслідок ворожої атаки уламками ракети в столиці були пошкоджені дві високовольтних лінії. Тоді ж частина споживачів на лівому березі залишилися без електроенергії.Зокрема через російські удари, 1 лютого, частково зникло електропостачання в Херсоні. Зокрема з цієї ж причини на маршрути не вийшли тролейбуси. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.